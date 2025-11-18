Journée de clôture concert à la station ! Station de ski Gavarnie-Gèdre

Journée de clôture concert à la station !

Station de ski GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 12:00:00

fin : 2026-03-15 16:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Venez célébrer avec nous cette saison ! Comme chaque année, un groupe a l’honneur de venir jouer et faire danser les skieurs de Gavarnie, ambiance garantie ! Entre amis, ou en famille, ne manquez pas ce rendez-vous !

English :

Come and celebrate this season with us! Like every year, a group has the honour of coming to play and make the skiers of Gavarnie dance atmosphere guaranteed! Whether you’re with friends or family, don’t miss out!

German :

Feiern Sie mit uns diese Saison! Wie jedes Jahr hat eine Gruppe die Ehre, in Gavarnie zu spielen und die Skifahrer zum Tanzen zu bringen, Stimmung ist garantiert! Ob mit Freunden oder der Familie, lassen Sie sich diesen Termin nicht entgehen!

Italiano :

Venite a festeggiare la stagione con noi! Come ogni anno, un gruppo ha l’onore di venire a suonare e far ballare gli sciatori di Gavarnie, atmosfera garantita! Che siate con amici o in famiglia, non mancate!

Espanol :

¡Ven a celebrar la temporada con nosotros! Como cada año, un grupo tiene el honor de venir a tocar y hacer bailar a los esquiadores de Gavarnie, ¡ambiente garantizado! Ya sea con amigos o en familia, ¡no se lo pierda!

L’événement Journée de clôture concert à la station ! Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2025-11-18 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65