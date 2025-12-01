Journée de clôture Curieux Japon

Cité musicale Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 10:30:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

A 10h30 Spectacle Kamishibaï* et conte

Proposé par Hiromi Asaï de la compagnie Kaguya

Tout public à partir de 6 ans gratuit

A 14h Atelier Haïku* Enfant & à 16h Atelier Haïku Adulte, proposé par Hiromi Asaï,sur inscription à mediatheque@pont-croix.fr gratuit

A 14h et 15h Création de grues en origami, sur inscription, à partir de 7 ans

A partir de 14h, l’APE de Notre Dame de Roscudon propose des jeux japonais et des gâteaux japonais (à vendre).

Des animations seront également proposées par la ludothèque.

* Kamishibaï signifie littéralement théâtre de papier . C’est une sorte de théâtre ambulant, d’origine japonaise, où des conteurs livrent leurs histoires en faisant défiler des séries d’images dans un butaï (théâtre en bois).

* Le haïku est un poème bref en trois lignes qui permet de noter les émotions, le moment qui passe, qui émerveille ou qui étonne. .

Cité musicale Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 70 45 53

English : Journée de clôture Curieux Japon

L’événement Journée de clôture Curieux Japon Pont-Croix a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz