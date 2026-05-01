Olargues

JOURNÉE DE CLÔTURE DU PRIX DES LECTEURS DES HAUTS CANTONS 3ᵉ ÉDITION

Avenue du Champ des horts Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Participez à la clôture du Prix des Lecteurs à Olargues ! Au programme échanges passionnés autour de la littérature nordique, vote final, puis atelier de reliure artisanale japonaise pour concevoir votre propre carnet de lecture.

Avis aux voyageurs immobiles et aux amoureux des belles lettres ! Envie de partager vos émotions et

d’explorer de nouveaux horizons ? Plongez dans les paysages de la littérature nordique et transformez vos

lectures en moments de partage. Venez clore en beauté cette 3ème édition du Prix des Lecteurs et laissez

votre empreinte créative lors de notre escale japonaise !

Au programme

– 10h30 12h00 Tables rondes et échanges conviviaux autour de la sélection Littérature nordique .

– 12h00 12h30 Derniers votes, dépouillement et annonce du lauréat 2026.

– 13h30 15h30 Atelier créatif Fabrication d’un carnet de suivi en reliure japonaise.

Après avoir échangé sur les paysages de la littérature nordique et découvert le lauréat 2026, place à la

création ! Participez à un atelier de reliure artisanale pour fabriquer votre propre carnet de suivi. Une

occasion unique de transformer vos lectures en un objet précieux et personnel.

Repas partagé. Inscription obligatoire pour l’atelier créatif, places limitées. Participation libre .

Avenue du Champ des horts Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 88 00

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English :

Take part in the Prix des Lecteurs closing ceremony in Olargues! On the program: impassioned discussions on Nordic literature, a final vote, followed by a Japanese bookbinding workshop to design your own book.

L’événement JOURNÉE DE CLÔTURE DU PRIX DES LECTEURS DES HAUTS CANTONS 3ᵉ ÉDITION Olargues a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC