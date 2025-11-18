Journée de clôture du projet ADOPTAÉ #les couverts végétaux Planète Bordeaux, Beychac-et-Caillau (33) Beychac-et-Caillau

Journée de clôture du projet ADOPTAÉ #les couverts végétaux Jeudi 18 décembre, 09h30 Planète Bordeaux, Beychac-et-Caillau (33) Gironde

Participation gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-18T09:30:00 – 2025-12-18T17:00:00

Fin : 2025-12-18T09:30:00 – 2025-12-18T17:00:00

Clôture du projet ADOPTAÉ

Axé sur le déploiement des couverts végétaux en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, le projet multi-acteurs ADOPTAÉ se termine en fin d’année après 3 ans de travaux.

L’équipe ADOPTAÉ vous invite à la journée de clôture du projet :

Jeudi 18 décembre 2025

de 9h30 à 17h, près de Bordeaux

Venez découvrir les enseignements et résultats du projet, et tester les outils proposés pour développer les couverts végétaux.

Au programme :

Panorama des travaux ADOPTAÉ

Ateliers de découverte de la démarche et des outils proposés, de la sensibilisation au choix et pilotage des couverts végétaux

Retour sur la méthodologie de démultiplication testée

Consulter le programme détaillé

️ Participation gratuite sur inscription – repas inclus

Journée ouverte à tous les acteurs agricoles intéressés par les couverts végétaux et la démultiplication de pratiques agroécologiques.

Et pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer, un webinaire de restitution vous est proposé le 4 décembre 2025 de 9h à 11h

Planète Bordeaux, Beychac-et-Caillau (33) Rte de Pasquina, 33750 Beychac-et-Caillau Beychac-et-Caillau 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIFJXJTrzwtZDq2gGMV4Q6RtUMkY5V1BQT0QyMUYwMEVVUEdBSFZLVUlGOC4u »}] [{« link »: « https://agriconnaissances.fr/fileadmin/user_upload/204_Eve-Agriconnaissances/Couverts_vegetaux/ADOPTAE/Cloture_ADOPTAE/20251218_Programme_Journee_Cloture_ADOPTAE_VF.pdf »}]

Après trois années de travaux collaboratifs, le projet multi-acteurs ADOPTAÉ dédié au déploiement des couverts végétaux en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie arrive à son terme. couverts démultiplication

CRANA