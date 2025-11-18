Journée de clôture du projet ADOPTAÉ #les couverts végétaux Planète Bordeaux, Beychac-et-Caillau (33) Beychac-et-Caillau
Journée de clôture du projet ADOPTAÉ #les couverts végétaux Planète Bordeaux, Beychac-et-Caillau (33) Beychac-et-Caillau jeudi 18 décembre 2025.
Journée de clôture du projet ADOPTAÉ #les couverts végétaux Jeudi 18 décembre, 09h30 Planète Bordeaux, Beychac-et-Caillau (33) Gironde
Participation gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-18T09:30:00 – 2025-12-18T17:00:00
Fin : 2025-12-18T09:30:00 – 2025-12-18T17:00:00
Clôture du projet ADOPTAÉ
Axé sur le déploiement des couverts végétaux en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, le projet multi-acteurs ADOPTAÉ se termine en fin d’année après 3 ans de travaux.
L’équipe ADOPTAÉ vous invite à la journée de clôture du projet :
Jeudi 18 décembre 2025
de 9h30 à 17h, près de Bordeaux
Venez découvrir les enseignements et résultats du projet, et tester les outils proposés pour développer les couverts végétaux.
Au programme :
- Panorama des travaux ADOPTAÉ
- Ateliers de découverte de la démarche et des outils proposés, de la sensibilisation au choix et pilotage des couverts végétaux
- Retour sur la méthodologie de démultiplication testée
Consulter le programme détaillé
️ Participation gratuite sur inscription – repas inclus
Journée ouverte à tous les acteurs agricoles intéressés par les couverts végétaux et la démultiplication de pratiques agroécologiques.
Et pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer, un webinaire de restitution vous est proposé le 4 décembre 2025 de 9h à 11h
Planète Bordeaux, Beychac-et-Caillau (33) Rte de Pasquina, 33750 Beychac-et-Caillau Beychac-et-Caillau 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIFJXJTrzwtZDq2gGMV4Q6RtUMkY5V1BQT0QyMUYwMEVVUEdBSFZLVUlGOC4u »}] [{« link »: « https://agriconnaissances.fr/fileadmin/user_upload/204_Eve-Agriconnaissances/Couverts_vegetaux/ADOPTAE/Cloture_ADOPTAE/20251218_Programme_Journee_Cloture_ADOPTAE_VF.pdf »}]
Après trois années de travaux collaboratifs, le projet multi-acteurs ADOPTAÉ dédié au déploiement des couverts végétaux en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie arrive à son terme. couverts démultiplication
CRANA