Journée de cohésion avec le Conseil local de la Jeunesse (à partir de 11 ans)

68 Rue Pierre Brantôme Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Atelier cuisine 100% bio et local suivi d’un escape game. Inscription obligatoire. .

68 Rue Pierre Brantôme Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 50 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée de cohésion avec le Conseil local de la Jeunesse (à partir de 11 ans)

L’événement Journée de cohésion avec le Conseil local de la Jeunesse (à partir de 11 ans) Périgueux a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Communal de Périgueux