Journée de Découverte des Métiers de l’Industrie Académie Vaucluse Provence – Campus Agroparc Avignon

Journée de Découverte des Métiers de l’Industrie Mercredi 19 novembre, 14h00 Académie Vaucluse Provence – Campus Agroparc Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T16:00:00

Fin : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T16:00:00

Au programme :

– Rencontres avec des groupes industriels : échange avec des techniciens et des professionnels de la filière industrielle.

– Démonstrations en direct : découvre les machines et les outils utilisés dans l’industrie ainsi que les savoir-faire associés.

– Visite d’ateliers : nos ateliers et plateaux techniques t’attendent pour tester, manipuler et expérimenter.

Académie Vaucluse Provence – Campus Agroparc 60 chemin de fontanille, Avignon Avignon 84000 Quartier Agroparc Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez découvrir l’univers passionnant de l’industrie !