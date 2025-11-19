Journée de Découverte des Métiers de l’Industrie Académie Vaucluse Provence – Campus Agroparc Avignon
Journée de Découverte des Métiers de l’Industrie Académie Vaucluse Provence – Campus Agroparc Avignon mercredi 19 novembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T16:00:00
Fin : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T16:00:00
Au programme :
– Rencontres avec des groupes industriels : échange avec des techniciens et des professionnels de la filière industrielle.
– Démonstrations en direct : découvre les machines et les outils utilisés dans l’industrie ainsi que les savoir-faire associés.
– Visite d’ateliers : nos ateliers et plateaux techniques t’attendent pour tester, manipuler et expérimenter.
Académie Vaucluse Provence – Campus Agroparc 60 chemin de fontanille, Avignon Avignon 84000 Quartier Agroparc Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Venez découvrir l’univers passionnant de l’industrie !