Journée de découverte du petit ours de Brocéliande

Lieu-dit Le Grand Château Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 09:45:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Une journée de découverte et de recensement du blaireau d’Europe est organisé dans la forêt de Montauban avec

– présentation de l’espèce

– initiation au protocole de recensement des terriers de blaireaux en salle et sur site

– un pique nique

– opération de recensement des terriers des blaireaux de la forêt de Montauban de Bretagne.

Cette journée est organisé par l’association Les petites natures en partenariat avec le groupe Mammalogique breton.

Rendez-vous un peu avant 10h, au château de Montauban à proximité de la forêt.

Tenue adaptée au terrain et à la météo conseillée

Inscription lespetitesnatures.secretaire@gmail.com ou 06 33 21 30 24 en précisant nom et nombre de participants. .

Lieu-dit Le Grand Château Montauban-de-Bretagne 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 33 21 30 24

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English :

L’événement Journée de découverte du petit ours de Brocéliande Montauban-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-03-12 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN