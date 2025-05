JOURNÉE DE DÉCOUVERTES GÉOLOGIQUES ET NATURALISTES – Musée l’Amelio Gorges du Tarn Causses, 24 mai 2025 07:00, Gorges du Tarn Causses.

L’Association paléontologique des hauts plateaux du Languedoc et le CEN Occitanie vous invitent à partager une journée de découvertes géologiques et naturalistes 10-12h visite du musée de Montbrun (collections géologiques et ethnographie) / 14h-17h balade à la découverte de la géologie, des pelouses calcaires et du petit peuple des mares en milieu karstique. Sur inscription, prévoir piquenique.

Cette année, c’est sur le causse Méjean que l’Association paléontologique des hauts plateaux du Languedoc (APHPL) et le CEN Occitanie vous invitent à partager une nouvelle journée de découvertes géologiques et naturalistes.

Au programme

– 10h-12 h visite du musée de Montbrun (collections géologiques et ethnographie), avec S.Maurin et JD Moreau (APHPL) / lecture de paysage dans le village avec A. Jacquet (APHPL)

– Pique-nique sur le causse

– 14h-17h Balade à la découverte de la géologie, des pelouses calcaires et du petit peuple des mares en milieu karstique. En partenariat avec la ferme de la Clé des champs.

Inscriptions nécessaires. Prévoir un pique-nique et des chaussures de marche. .

English :

The Association paléontologique des hauts plateaux du Languedoc and the CEN Occitanie invite you to share a day of geological and naturalist discoveries: 10-12h visit the Montbrun museum (geological and ethnographic collections) / 14h-17h walk to discover geology, limestone grasslands and the small population of ponds in karstic environments. Registration required, please bring a picnic.

German :

Die Association paléontologique des hauts plateaux du Languedoc und das CEN Okzitanien laden Sie ein, einen Tag voller geologischer und naturalistischer Entdeckungen zu teilen: 10-12 Uhr Besuch des Museums von Montbrun (geologische und ethnografische Sammlungen) / 14-17 Uhr Spaziergang zur Entdeckung der Geologie, der Kalkrasen und des kleinen Volkes der Tümpel in Karstgebieten. Auf Anmeldung, Piquenique mitbringen.

Italiano :

L’Association paléontologique des hauts plateaux du Languedoc e il CEN Occitanie vi invitano a condividere una giornata di scoperte geologiche e naturalistiche: ore 10-12 visita al museo di Montbrun (collezioni geologiche ed etnografiche) / ore 14-17 passeggiata alla scoperta della geologia, delle praterie calcaree e della piccola popolazione di stagni in un ambiente carsico. Iscrizione obbligatoria, si prega di portare un picnic.

Espanol :

La Association paléontologique des hauts plateaux du Languedoc y el CEN Occitanie le invitan a compartir una jornada de descubrimientos geológicos y naturalistas: de 10 a 12 h visita al museo de Montbrun (colecciones geológicas y etnográficas) / de 14 a 17 h paseo para descubrir la geología, las praderas calcáreas y la pequeña población de estanques en un entorno kárstico. Inscripción obligatoria, se ruega traer un picnic.

