Journée de démonstration des vieux métiers Cour de la maison des associations Hyères

Journée de démonstration des vieux métiers

Cour de la maison des associations Avenue du Clair de lune Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Proposée par l’Association Giens 1900 au parking du Belvédère du village de Giens.

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Cour de la maison des associations Avenue du Clair de lune Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 48 66 78 assogiens1900@gmail.com

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English : Old Crafts Demonstration Day

Proposed by the Association Giens 1900 at the Belvedere parking lot in the village of Giens.

L’événement Journée de démonstration des vieux métiers Hyères a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Provence Méditerranée