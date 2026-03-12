Journée de démonstration des vieux métiers Cour de la maison des associations Hyères
Journée de démonstration des vieux métiers Cour de la maison des associations Hyères dimanche 21 juin 2026.
Journée de démonstration des vieux métiers
Cour de la maison des associations Avenue du Clair de lune Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Proposée par l’Association Giens 1900 au parking du Belvédère du village de Giens.
.
Cour de la maison des associations Avenue du Clair de lune Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 48 66 78 assogiens1900@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Old Crafts Demonstration Day
Proposed by the Association Giens 1900 at the Belvedere parking lot in the village of Giens.
L’événement Journée de démonstration des vieux métiers Hyères a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Provence Méditerranée