Journée de dépistage du cancer de la peau Maison Médicale Moulins-Engilbert vendredi 7 novembre 2025.
Maison Médicale 9 Avenue François Mitterrand Moulins-Engilbert
Organisée par la municipalité et la caisse locale de Groupama
De 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h à la Maison médicale, 9 avenue François Mitterrand. Sur inscription auprès de la mairie au 03 86 84 21 48. .
Maison Médicale 9 Avenue François Mitterrand Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 21 48
