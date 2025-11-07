Journée de dépistage du cancer de la peau Maison Médicale Moulins-Engilbert

Journée de dépistage du cancer de la peau

Maison Médicale 9 Avenue François Mitterrand Moulins-Engilbert Nièvre

Début : 2025-11-07 13:00:00

fin : 2025-11-07 17:00:00

2025-11-07

Organisée par la municipalité et la caisse locale de Groupama

Journée de dépistage du cancer de la peau

De 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h à la Maison médicale, 9 avenue François Mitterrand. Sur inscription auprès de la mairie au 03 86 84 21 48. .

Maison Médicale 9 Avenue François Mitterrand Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 21 48

