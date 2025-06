JOURNÉE DE DESCENTE DE CAISSES À SAVON – Nébian 21 juin 2025 07:00

Hérault

JOURNÉE DE DESCENTE DE CAISSES À SAVON Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Le comité des fêtes Les Miquelets vous invite à une journée exceptionnelle placée sous le signe de l’adrénaline et de la bonne humeur !

Venez admirer des bolides faits maison dévaler les pentes, soutenir les pilotes et partager un moment convivial en famille ou entre amis. Des caisses à savon délirantes, des pilotes motivés, et une ambiance festive vous attendent !

Le comité des fêtes Les Miquelets vous invite à une journée exceptionnelle placée sous le signe de l’adrénaline et de la bonne humeur !

Venez admirer des bolides faits maison dévaler les pentes, soutenir les pilotes et partager un moment convivial en famille ou entre amis. Des caisses à savon délirantes, des pilotes motivés, et une ambiance festive vous attendent !

On espère vraiment vous voir parmi nous, que ce soit pour passer une super journée… ou encore mieux monter votre propre caisse à savon et venir défendre les couleurs de votre village sur la piste !

Il reste encore un peu de temps pour s’inscrire, alors si vous êtes chauds, faites-nous signe.

Les bulletins d’inscription et le règlement sont disponibles sur demande par mail Lesmiquelettesenfete@gmail.com

Ambiance assurée, buvette, restauration, rigolade et souvenirs garantis.

On compte sur vous ! .

Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 10 83

English :

The Les Miquelets festival committee invites you to an exceptional day of adrenaline and good humour!

Come and admire our homemade cars hurtling down the slopes, support our drivers and share a convivial moment with family and friends. Crazy soapboxes, motivated drivers and a festive atmosphere await you!

German :

Das Festkomitee Les Miquelets lädt Sie zu einem außergewöhnlichen Tag ein, der ganz im Zeichen von Adrenalin und guter Laune steht!

Bestaunen Sie die selbstgebauten Boliden, wie sie die Hänge hinunterrasen, unterstützen Sie die Fahrer und verbringen Sie einen geselligen Moment mit der Familie oder Freunden. Es erwarten Sie verrückte Seifenkisten, motivierte Fahrer und eine festliche Atmosphäre!

Italiano :

Il comitato del festival Les Miquelets vi invita a una giornata eccezionale all’insegna dell’adrenalina e del buonumore!

Venite a vedere le auto artigianali sfrecciare sulle piste, a sostenere i piloti e a condividere un momento di convivialità con la famiglia e gli amici. Vi aspettano soapbox pazzesche, piloti motivati e un’atmosfera festosa!

Espanol :

La comisión de fiestas de Les Miquelets le invita a una jornada excepcional de adrenalina y buen humor

Venga a ver los coches caseros lanzarse por las pistas, apoye a los pilotos y comparta un momento de convivencia con su familia y amigos. Le esperan « soapboxes » locos, pilotos motivados y un ambiente festivo

L’événement JOURNÉE DE DESCENTE DE CAISSES À SAVON Nébian a été mis à jour le 2025-06-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS