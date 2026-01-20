Journée de doyenné à la lumière de l’Eucharistie

Abbaye de Maumont Juignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Exposition à la lumière de l’Eucharistie Et si vous laissiez votre créativité devenir prière ?

.

Abbaye de Maumont Juignac 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine doyenne.sudcharente@dio16.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée de doyenné à la lumière de l’Eucharistie

Exhibition in the light of the Eucharist: “What if you let your creativity become prayer?”

L’événement Journée de doyenné à la lumière de l’Eucharistie Juignac a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de tourisme du Sud Charente