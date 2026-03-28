Journée de fête à Saint-Eman

7 Chemin du Vieux Lavoir Saint-Éman Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:30:00

fin : 2026-05-16 19:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Journée de fête à Saint-Eman

L’association Histoire et Patrimoine de Saint-Éman vous invite à une journée festive, le samedi 16 mai à partir de 9h30. Une journée entière articulée autour de la présentation au public, par Isabelle Bédat de Vanves, de la bannière XIXe siècle de saint Éman restaurée pour retrouver sa configuration initiale .

Au programme

– 9h30 Randonnée entre plaine et forêt (8 km avec café viennoiseries) 3€

– 15h 16h30 Récital Eman’ations, avec le duo voix-violoncelle Les 2 L précédé de la bannière restaurée 5€, gratuit -16 ans

– 18h Messe, bénédiction de la bannière et procession avec l’abbé Monnier, en présence de Mgr Christory, évêque de Chartres. .

7 Chemin du Vieux Lavoir Saint-Éman 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 79 69 09 02 ahp.sainteman@gmail.com

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English :

Day of celebration at Saint-Eman

L’événement Journée de fête à Saint-Eman Saint-Éman a été mis à jour le 2026-03-28 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE