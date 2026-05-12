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JOURNÉE DE FORMATION LA TRUFFICULTURE, UNE ALTERNATIVE À LA FRICHE La Malène

JOURNÉE DE FORMATION LA TRUFFICULTURE, UNE ALTERNATIVE À LA FRICHE La Malène

JOURNÉE DE FORMATION LA TRUFFICULTURE, UNE ALTERNATIVE À LA FRICHE La Malène vendredi 5 juin 2026.

Ville : 48210 La Malène

Département : Lozère

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Adulte

La Malène

JOURNÉE DE FORMATION LA TRUFFICULTURE, UNE ALTERNATIVE À LA FRICHE

La Malène Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 09:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Journée de formation thématique La trufficulture, une alternative à la friche
Initiation aux bases de la culture de la truffe proposé par le Syndicat des trufficulteurs lozériens.
Journée de formation thématique La trufficulture, une alternative à la friche- Notions de base pour se lancer dans la culture de la truffe.
9h00 Rendez-vous et café d’accueil
9h30 Intervention de Jean-Yves Magaud (CNPF) en salle.
Quelques éléments de base sur les truffes et la trufficulture en Lozère
Les grands principes à connaitre pour cultiver la truffe choix du terrain qualité des plants et plantation
Entretiens des truffières
Production et commercialisation.
Midi Déjeuner à La Malène au Bar de La Fontaine (25 €/personne)
Après-midi Visite de plantations à différents stades de développement autour de La
Malène chez Didier Perségol.
Discussions sur le terrain des interventions réalisées et des résultats de production.

Inscription impérative avant lundi 1er juin par mail de préférence
syndicatdestrufficulteurs48@gmail.com
ou par téléphone
06.73.84.89.26 (Jean-Yves Magaud)
ou 06.58.44.56.98 (Didier Perségol).   .

La Malène 48210 Lozère Occitanie +33 6 58 44 56 98  syndicatdestrufficulteurs48@gmail.com

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English :

Themed training day: Truffle growing, an alternative to wasteland
Introduction to the basics of truffle cultivation offered by the Syndicat des trufficulteurs lozériens.

L’événement JOURNÉE DE FORMATION LA TRUFFICULTURE, UNE ALTERNATIVE À LA FRICHE La Malène a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes