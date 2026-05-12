La Malène

JOURNÉE DE FORMATION LA TRUFFICULTURE, UNE ALTERNATIVE À LA FRICHE

La Malène Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 09:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Journée de formation thématique La trufficulture, une alternative à la friche

Initiation aux bases de la culture de la truffe proposé par le Syndicat des trufficulteurs lozériens.

Journée de formation thématique La trufficulture, une alternative à la friche- Notions de base pour se lancer dans la culture de la truffe.

9h00 Rendez-vous et café d’accueil

9h30 Intervention de Jean-Yves Magaud (CNPF) en salle.

Quelques éléments de base sur les truffes et la trufficulture en Lozère

Les grands principes à connaitre pour cultiver la truffe choix du terrain qualité des plants et plantation

Entretiens des truffières

Production et commercialisation.

Midi Déjeuner à La Malène au Bar de La Fontaine (25 €/personne)

Après-midi Visite de plantations à différents stades de développement autour de La

Malène chez Didier Perségol.

Discussions sur le terrain des interventions réalisées et des résultats de production.

Inscription impérative avant lundi 1er juin par mail de préférence

syndicatdestrufficulteurs48@gmail.com

ou par téléphone

06.73.84.89.26 (Jean-Yves Magaud)

ou 06.58.44.56.98 (Didier Perségol). .

La Malène 48210 Lozère Occitanie +33 6 58 44 56 98 syndicatdestrufficulteurs48@gmail.com

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English :

Themed training day: Truffle growing, an alternative to wasteland

Introduction to the basics of truffle cultivation offered by the Syndicat des trufficulteurs lozériens.

L’événement JOURNÉE DE FORMATION LA TRUFFICULTURE, UNE ALTERNATIVE À LA FRICHE La Malène a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes