Journée de jeux La Grande Partie Walscheid

Journée de jeux La Grande Partie
Salle des fêtes rue du Stade Walscheid Moselle
Tarif : 6 EUR
Tarif enfant
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 10:00:00
fin : 2026-02-22 17:30:00
2026-02-22
L’association Les Pt’Hiboux vous propose de venir jouer, vous amuser et passez un bon moment ! Sur place jeux géants en bois, espace construction, espace imitation, espaces tout-petits et plein d’autres surprise ! Une buvette et une petite restauration seront disponibles sur place. Payant.Enfants
6 .
Salle des fêtes rue du Stade Walscheid 57870 Moselle Grand Est +33 6 89 81 75 52
English :
Les Pt?Hiboux association invites you to come and play, have fun and have a great time! On site: giant wooden games, construction area, imitation area, toddler area and lots of other surprises! Refreshments and snacks available on site. Charges apply.
