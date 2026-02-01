Journée de jeux La Grande Partie Walscheid

Journée de jeux La Grande Partie

Salle des fêtes rue du Stade Walscheid Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 10:00:00

fin : 2026-02-22 17:30:00

2026-02-22

L’association Les Pt’Hiboux vous propose de venir jouer, vous amuser et passez un bon moment ! Sur place jeux géants en bois, espace construction, espace imitation, espaces tout-petits et plein d’autres surprise ! Une buvette et une petite restauration seront disponibles sur place. Payant.Enfants

Salle des fêtes rue du Stade Walscheid 57870 Moselle Grand Est

Les Pt?Hiboux association invites you to come and play, have fun and have a great time! On site: giant wooden games, construction area, imitation area, toddler area and lots of other surprises! Refreshments and snacks available on site. Charges apply.

