Fleury-la-Forêt

Journée de la bicyclette

8 Place de l’Église Fleury-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 16:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Seul, entre amis, ou en famille, vous parcourez les communes participantes et vous validez votre passage par un pointage. Pour participer, rendez-vous dimanche matin dans la commune de votre choix sur le lieu du pointage, votre carton vous sera remis avec votre premier pointage.

Voici la lsite des lieux de pointage

– Beauficel en Lyons

– Fleury la Forêt

– Lilly

– Lorleau

– Rosay sur Lieure

– Bosquentin

– Le Tronquay

– Lisors

– Lyons la Forêt

– Touffreville

Trois pointages minimums pour valider votre participation.

Rappel Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans et fortement conseillé pour l’ensemble des cyclistes ainsi que le gilet fluorescent.

Pour tous renseignements, contactez votre mairie.

Remise des récompenses à 18h30

Mairie de Fleury la Foret .

8 Place de l’Église Fleury-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 63 40

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English : Journée de la bicyclette

L’événement Journée de la bicyclette Fleury-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Lyons Andelle