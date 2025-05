Journée de la biodiversité – Beaufay, 18 mai 2025 10:00, Beaufay.

Sarthe

Journée de la biodiversité Site des Douves à Beaufay Beaufay Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18 17:00:00

Date(s) :

2025-05-18

Journée de la biodiversité

Venez profiter gratuitement des animations, des expositions, des jeux pour les petits et les grands, balades pour découvrir les oiseaux, la réalisation d’un mandala végétal, de cabanes à hérissons et un spectacle « L’Arbre endormi »…

De 10h à 17h sur le site des Douves, vous pourrez aussi pique-niquer sur place en compagnie des exposants et animateurs pour échanger dans la convivialité .

Site des Douves à Beaufay

Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 52 13 13 accueilmairie@beaufay.fr

English :

Biodiversity Day

German :

Tag der Biodiversität

Italiano :

Giornata della biodiversità

Espanol :

Día de la Biodiversidad

L’événement Journée de la biodiversité Beaufay a été mis à jour le 2025-05-12 par CDT72