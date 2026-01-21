Journée de la carte 1ère édition Cloître des Carmes à Jonzac Jonzac

Journée de la carte 1ère édition

Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

La République des Cartes a été lancée en janvier 2025 lors des Rencontres de la cartographie à Paris. Ce projet collectif inédit invite chacun à s’emparer du pouvoir des cartes pour regarder le monde autrement.

Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

La République des Cartes was launched in January 2025 at the Rencontres de la Cartographie in Paris. This unprecedented collective project invites everyone to seize the power of maps to see the world differently.

