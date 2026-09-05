JOURNÉE DE LA CHÂTAIGNE route des crêtes Ventalon en Cévennes

Informations pratiques

Ventalon en Cévennes

JOURNÉE DE LA CHÂTAIGNE

route des crêtes L’espinas Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Le rendez-vous est donné pour la Journée de la châtaigne le dimanche 11 octobre 2026 !

Au programme :

– En matinée, dès 10h, la châtaigneraie sera à l’honneur avec une visite commentée

– Marché de producteur-ices vous attendent en continu de 10h à 16h

– Atelier fabrication de pain

– Démonstration d’outils anciens

– Activités, surprises

Buvette et restauration sur place

Le rendez-vous est donné pour la Journée de la châtaigne le dimanche 11 octobre 2026 !

En matinée, dès 10h, la châtaigneraie sera à l’honneur avec une visite commentée. Un atelier fabrication de pain est aussi au programme. Ainsi qu’une démonstration d’outils anciens. Pour cette nouvelle édition des surprises, des activités pour tout public et le marché de producteur-ices vous attendent en continu de 10h à 16h. Buvette et restauration sur place avec les fameuses crêpes de Cécilia .

Le restaurant de l’Espinas vous accueillera également (réservation conseillée).

Une tombola vous sera proposé, avec différents lots à gagner.

Les bénévoles sont les bienvenu-es !

Buvette et restauration sur place .

route des crêtes L’espinas Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 contact@epidesmains.org

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English :

Mark your calendars for Chestnut Day on Sunday, October 11, 2026!

On the program:

– In the morning, starting at 10 a.m., the chestnut grove will take center stage with a guided tour

– A farmers’ market will be open continuously from 10 a.m. to 4 p.m.

– Bread-making workshop

– Demonstration of traditional tools

– Activities and surprises

Refreshments and food available on site

L’événement JOURNÉE DE LA CHÂTAIGNE Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-09-05 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère