Journée de la coutellerie artisanale Maison Berthier Valence

Journée de la coutellerie artisanale
Maison Berthier 33 Avenue Victor Hugo Valence Drôme
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
2026-04-04
En avril prochain se tient la journée annuelle de la coutellerie d’art et artisanale dans toutes les coutelleries de France participantes.
Maison Berthier 33 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 28 50 maison.berthier@gmail.com
English :
This April sees the annual Journée de la Coutellerie d’Art et Artisanale , a day of art and craft cutlery held in all participating cutlery shops in France.
