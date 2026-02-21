Journée de la coutellerie artisanale Maison Berthier Valence

Journée de la coutellerie artisanale

Maison Berthier 33 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

2026-04-04

En avril prochain se tient la journée annuelle de la coutellerie d’art et artisanale dans toutes les coutelleries de France participantes.

Maison Berthier 33 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 28 50 maison.berthier@gmail.com

English :

This April sees the annual Journée de la Coutellerie d’Art et Artisanale , a day of art and craft cutlery held in all participating cutlery shops in France.

