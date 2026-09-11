Journée de la détermination archéologie Sully-sur-Loire
samedi 21 novembre 2026 · Sully-sur-Loire
Informations pratiques
Sully-sur-Loire
Journée de la détermination archéologie
3 Rue des Déportés Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 09:30:00
fin : 2026-11-21 12:30:00
Date(s) :
2026-11-21
Journée détermination archéologie
Vous avez trouvé un objet et souhaiteriez savoir de quoi il s’agit et de quelle époque il date ? Venez à notre rencontre le samedi 21 novembre 2026 au centre social KUYPERS à Sully-sur-Loire .
3 Rue des Déportés Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 46 91 54 22 contact@fahl45.fr
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English :
Archaeology Discovery Day
L’événement Journée de la détermination archéologie Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-11 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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