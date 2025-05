Journée de la famille – Hippodrome Sangruère Villeneuve-sur-Lot, 1 juin 2025 10:00, Villeneuve-sur-Lot.

Lot-et-Garonne

Journée de la famille Hippodrome Sangruère Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Dans un parc ombragé, venez passer une journée en famille avec des activités pour les enfants petits et grands (pêche aux canards, combat de sumo, structures gonflables, maquilleuse, spectacle et création de bulles géantes, balade à poneys, jeux en bois…).

Possibilité de pique-niquer sur place.

Hippodrome Sangruère Avenue de Fumel

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 85 08 75 rire47300@gmail.com

English : Journée de la famille

In a shady park, come and spend a family day with activities for young and old alike (duck fishing, sumo wrestling, inflatables, face painting, giant bubble show and creation, pony rides, wooden games…).

Picnics available on site.

German : Journée de la famille

In einem schattigen Park können Sie einen Familientag mit Aktivitäten für kleine und große Kinder verbringen (Entenangeln, Sumo-Kampf, Hüpfburgen, Make-up, Show und Kreation von Riesenseifenblasen, Ponyreiten, Holzspiele…).

Möglichkeit, vor Ort zu picknicken.

Italiano :

In un parco ombreggiato, venite a trascorrere una giornata in famiglia con attività per bambini di tutte le età (pesca delle anatre, lotta sumo, gonfiabili, pittura del viso, spettacolo e creazione di bolle giganti, passeggiate su pony, giochi in legno…).

Picnic disponibili in loco.

Espanol : Journée de la famille

En un parque sombreado, venga a pasar un día en familia con actividades para niños de todas las edades (pesca de patos, lucha de sumo, hinchables, pintura de caras, espectáculo y creación de burbujas gigantes, paseos en poni, juegos de madera…).

Picnic disponible in situ.

