Journée de la femme 2026 au CMA Rosière CMA Rosière Marseille 12e Arrondissement

Journée de la femme 2026 au CMA Rosière

Dimanche 8 mars 2026 de 9h30 à 18h.

Vernissage 3 mars à 18h. CMA Rosière 40 avenue de la Rosière Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:30:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la Mairie des 11&12 organise des ateliers bien-être, détente et relaxation

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la Mairie des 11&12 organise des ateliers bien-être, détente et relaxation le dimanche 8 mars de 10h à 17h au CMA Rosière.



Entrée et ateliers gratuits pour tout public.



Inscriptions sur place à partir de 9h30.



Découvrez le programme et toutes les activités proposées lors de cette journée



ACCUEIL

• Prises de photos souvenirs

• EXPOSITION PHOTOS Femmes d’hier et d’aujourd’hui, forces de demain

• ARBRE DE VIE Chaque participante pourra accrocher un mot, un souvenir, un message positif ….





DEVANT SALLE 1

• CAFÉ THÉ de BIENVENUE





SALLE 2 CONFÉRENCES

• THÉÂTRE 10h 12h La Compagnie au Soleil des Cœurs

• ENDOMÉTRIOSE 13h 14h30 Les Guerrière de Madame ENDO

• ALIMENTATION ANTI-INFLAMMATOIRE 14h30 15h30 Les Guerrières de Madame ENDO

• HYGIÈNE DE VIE AU QUOTIDIEN 15h30 17h Nathalie HENRYOT





SALLE 3 ATELIERS EN GROUPE (12 personnes)

• ATELIER MÉMOIRE 10h 12h Gym Passion (4x30min)

• GESTION DU STRESS 13h 15h Les Guerrières de Mme Endo (4x30min)

• CHANT 15h 17h AILMP (4x30min)





SALLE 4 ATELIERS INDIVIDUELS

• RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 10h-12h 13h-17h Virginie CAZENEUVE (12x30min)

• MASSAGE CRÂNIEN 10h-12h 13h-17h Les Guerrières de Mme Endo (12x30min)





SALLE 5 (dojo) ATELIERS EN GROUPE (12 personnes)

• ROUTINE MATINALE Gestes et Posture 10h 12h Jek’n sport (4x30min)

• YOGA 13h 15h Maetea (4x30min)

• SONOTHÉRAPIE 15h30 17h Au fil de soi et des sens (3x30min)





SALLE 6 ATELIERS EN GROUPE (20 personnes)

• ATELIER CRUSINE 11h 12h

• ATELIER CRUSINE 15h 16h

Démonstration + dégustation (Duo de soupes chaudes crues, CRUpote de pommes, crème au chocolat crue)





SALLE 7 ATELIERS ET EXPOSITION

• POTERIE et MODELAGE 10h-12h 13h-17h Sculptez votre style





SALLE 8 (dojo) ATELIERS EN GROUPE (12 personnes)

• QI GONG 10h 12h ASIE (4x30min)

• MÉTHODE FELDENKRAÏS 13h 15h Mouvement en soi (4x30min)

• CONFIANCE EN SOI 15h 17h Les Guerrières de Madame ENDO (4x30min) .

CMA Rosière 40 avenue de la Rosière Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of International Women’s Rights Day, the Mairie des 11&12 is organizing well-being, relaxation and wellness workshops

L’événement Journée de la femme 2026 au CMA Rosière Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille