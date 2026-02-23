Journée de la femme 2026 au CMA Rosière CMA Rosière Marseille 12e Arrondissement
Dimanche 8 mars 2026.
Journée de la femme 2026 au CMA Rosière
Dimanche 8 mars 2026 de 9h30 à 18h.
Vernissage 3 mars à 18h. CMA Rosière 40 avenue de la Rosière Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-08 09:30:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
2026-03-08
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la Mairie des 11&12 organise des ateliers bien-être, détente et relaxation
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la Mairie des 11&12 organise des ateliers bien-être, détente et relaxation le dimanche 8 mars de 10h à 17h au CMA Rosière.
Entrée et ateliers gratuits pour tout public.
Inscriptions sur place à partir de 9h30.
Découvrez le programme et toutes les activités proposées lors de cette journée
ACCUEIL
• Prises de photos souvenirs
• EXPOSITION PHOTOS Femmes d’hier et d’aujourd’hui, forces de demain
• ARBRE DE VIE Chaque participante pourra accrocher un mot, un souvenir, un message positif ….
DEVANT SALLE 1
• CAFÉ THÉ de BIENVENUE
SALLE 2 CONFÉRENCES
• THÉÂTRE 10h 12h La Compagnie au Soleil des Cœurs
• ENDOMÉTRIOSE 13h 14h30 Les Guerrière de Madame ENDO
• ALIMENTATION ANTI-INFLAMMATOIRE 14h30 15h30 Les Guerrières de Madame ENDO
• HYGIÈNE DE VIE AU QUOTIDIEN 15h30 17h Nathalie HENRYOT
SALLE 3 ATELIERS EN GROUPE (12 personnes)
• ATELIER MÉMOIRE 10h 12h Gym Passion (4x30min)
• GESTION DU STRESS 13h 15h Les Guerrières de Mme Endo (4x30min)
• CHANT 15h 17h AILMP (4x30min)
SALLE 4 ATELIERS INDIVIDUELS
• RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 10h-12h 13h-17h Virginie CAZENEUVE (12x30min)
• MASSAGE CRÂNIEN 10h-12h 13h-17h Les Guerrières de Mme Endo (12x30min)
SALLE 5 (dojo) ATELIERS EN GROUPE (12 personnes)
• ROUTINE MATINALE Gestes et Posture 10h 12h Jek’n sport (4x30min)
• YOGA 13h 15h Maetea (4x30min)
• SONOTHÉRAPIE 15h30 17h Au fil de soi et des sens (3x30min)
SALLE 6 ATELIERS EN GROUPE (20 personnes)
• ATELIER CRUSINE 11h 12h
• ATELIER CRUSINE 15h 16h
Démonstration + dégustation (Duo de soupes chaudes crues, CRUpote de pommes, crème au chocolat crue)
SALLE 7 ATELIERS ET EXPOSITION
• POTERIE et MODELAGE 10h-12h 13h-17h Sculptez votre style
SALLE 8 (dojo) ATELIERS EN GROUPE (12 personnes)
• QI GONG 10h 12h ASIE (4x30min)
• MÉTHODE FELDENKRAÏS 13h 15h Mouvement en soi (4x30min)
• CONFIANCE EN SOI 15h 17h Les Guerrières de Madame ENDO (4x30min) .
CMA Rosière 40 avenue de la Rosière Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
As part of International Women’s Rights Day, the Mairie des 11&12 is organizing well-being, relaxation and wellness workshops
