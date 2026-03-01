Journée de la Femme animations Salon des Halles Lunéville
Journée de la Femme animations Salon des Halles Lunéville mardi 31 mars 2026.
Journée de la Femme animations
Salon des Halles 1 Place Léopold Lunéville Meurthe-et-Moselle
Début : Mardi Mardi 2026-03-31 14:00:00
fin : 2026-03-31 17:00:00
2026-03-31
Organisée par l’ASAL
Après-midi cocooning (coiffeuse, esthéticienne), goûter, jeu, de 14h à 17h
Entrée libreAdultes
Salon des Halles 1 Place Léopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est
English :
Organized by ASAL
Afternoon cocooning (hairdresser, beautician), snacks, games, 2pm to 5pm
Free admission
L’événement Journée de la Femme animations Lunéville a été mis à jour le 2026-03-03 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS