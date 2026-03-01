Journée de la Femme animations Salon des Halles Lunéville

Journée de la Femme animations Salon des Halles Lunéville mardi 31 mars 2026.

Salon des Halles 1 Place Léopold Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Mardi Mardi 2026-03-31 14:00:00
fin : 2026-03-31 17:00:00

2026-03-31

Organisée par l’ASAL
Après-midi cocooning (coiffeuse, esthéticienne), goûter, jeu, de 14h à 17h
Entrée libreAdultes
Salon des Halles 1 Place Léopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 29 15 

English :

Organized by ASAL
Afternoon cocooning (hairdresser, beautician), snacks, games, 2pm to 5pm
Free admission

