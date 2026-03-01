Journée de la Femme animations Salon des Halles Lunéville

Journée de la Femme animations

Salon des Halles 1 Place Léopold Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-03-31 14:00:00

fin : 2026-03-31 17:00:00

Date(s) :

2026-03-31

Organisée par l’ASAL

Après-midi cocooning (coiffeuse, esthéticienne), goûter, jeu, de 14h à 17h

Entrée libreAdultes

0 .

Salon des Halles 1 Place Léopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 29 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by ASAL

Afternoon cocooning (hairdresser, beautician), snacks, games, 2pm to 5pm

Free admission

L’événement Journée de la Femme animations Lunéville a été mis à jour le 2026-03-03 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS