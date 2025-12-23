Journée de la femme au Cinéma Chantecler d’Aumale, Aumale

Journée de la femme au Cinéma Chantecler d’Aumale

26 Boulevard des Fontaines Aumale Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08 23:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Pour cette occasion de la Journée Mondiale de la Femme, le cinéma propose un tarif exceptionnel uniquement pour toutes les femmes. Une séance à ne pas rater !

Programme à venir 15h 18h 21h

Tarif 5.00€/ la séance

Infos 02 35 17 42 62

C’est votre journée Mesdames, alors…profitez-en ! .

26 Boulevard des Fontaines Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 17 42 62

English : Journée de la femme au Cinéma Chantecler d’Aumale

