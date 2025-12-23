Journée de la femme au Cinéma Chantecler d’Aumale, Aumale
Journée de la femme au Cinéma Chantecler d’Aumale, Aumale dimanche 8 mars 2026.
Journée de la femme au Cinéma Chantecler d’Aumale
26 Boulevard des Fontaines Aumale Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 15:00:00
fin : 2026-03-08 23:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Pour cette occasion de la Journée Mondiale de la Femme, le cinéma propose un tarif exceptionnel uniquement pour toutes les femmes. Une séance à ne pas rater !
Programme à venir 15h 18h 21h
Tarif 5.00€/ la séance
Infos 02 35 17 42 62
C’est votre journée Mesdames, alors…profitez-en ! .
26 Boulevard des Fontaines Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 17 42 62
