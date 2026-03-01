Journée de la femme Salle Jacques Buravand Boulbon
Journée de la femme Salle Jacques Buravand Boulbon dimanche 8 mars 2026.
Journée de la femme
Dimanche 8 mars 2026 de 10h à 18h. Salle Jacques Buravand Place Gilles Léontin Boulbon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
Date(s) :
2026-03-08
À l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, le comité des commerçants et des artisans de Boulbon organise une animation dédiée aux femmes shopping, beauté, bien-être, sport…
Programme détaillé
Créations et shopping
À Croquet Créations fait main
MG Tendances Vêtements, bijoux, accessoires
CSL Concept Illustrations et tatouages éphémères
Beauté
Les beautés de Sandra Pose de vernis, vente produits Guinot
Annie Conseillère santé beauté, bilan bien-être
Nolwenn Kinésiologie
Alison Médecine chinoise
Cours sportifs
Mélanie zumba, pilates, strong
Restauration avec le foodtruck Pop Truck .
Salle Jacques Buravand Place Gilles Léontin Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To mark International Women’s Rights Day, Boulbon’s Comité des commerçants et des artisans is organizing an event dedicated to women: shopping, beauty, well-being, sport…
L’événement Journée de la femme Boulbon a été mis à jour le 2026-03-03 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)