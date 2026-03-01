Journée de la femme Salle Jacques Buravand Boulbon

Journée de la femme

Dimanche 8 mars 2026 de 10h à 18h. Salle Jacques Buravand Place Gilles Léontin Boulbon Bouches-du-Rhône

À l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, le comité des commerçants et des artisans de Boulbon organise une animation dédiée aux femmes shopping, beauté, bien-être, sport…

Programme détaillé



Créations et shopping

À Croquet Créations fait main

MG Tendances Vêtements, bijoux, accessoires

CSL Concept Illustrations et tatouages éphémères



Beauté

Les beautés de Sandra Pose de vernis, vente produits Guinot

Annie Conseillère santé beauté, bilan bien-être

Nolwenn Kinésiologie

Alison Médecine chinoise



Cours sportifs

Mélanie zumba, pilates, strong



Restauration avec le foodtruck Pop Truck .

Salle Jacques Buravand Place Gilles Léontin Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47

English :

To mark International Women’s Rights Day, Boulbon’s Comité des commerçants et des artisans is organizing an event dedicated to women: shopping, beauty, well-being, sport…

