Journée de la femme Clos du Puits Châteauneuf-sur-Isère samedi 28 février 2026.
Clos du Puits 2390 Route d’Alixan Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 49 – 49 – EUR
Sans réservation
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28 00:00:00
2026-02-28
Venez nombreuses à cette journée de la femme avec des ateliers bien être tout au long de la journée , soirée dansante avec apéritif dînatoire.
Un véritable moment de détente et de lâcher prise pour profiter d’une ambiance girly !
Clos du Puits 2390 Route d’Alixan Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 44 71 27 contact@flevent.fr
English : Journée de la femme
Come one, come all to this women’s day with wellbeing workshops throughout the day, and an evening dance with aperitif dinner.
A real moment to relax and let go in a girly atmosphere!
