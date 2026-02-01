Journée de la femme Clos du Puits Châteauneuf-sur-Isère

Journée de la femme

Clos du Puits 2390 Route d’Alixan Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 49 – 49 – EUR

Sans réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 00:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Venez nombreuses à cette journée de la femme avec des ateliers bien être tout au long de la journée , soirée dansante avec apéritif dînatoire.

Un véritable moment de détente et de lâcher prise pour profiter d’une ambiance girly !

.

Come one, come all to this women’s day with wellbeing workshops throughout the day, and an evening dance with aperitif dinner.

A real moment to relax and let go in a girly atmosphere!

