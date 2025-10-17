journée de la forêt #4 Saint-Julien-Molhesabate

Maison du Suc Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Pour sa 4ème édition, la Journée de la forêt de St Julien Molhesabate aura pour thème Adapter sa forêt au changement climatique.

Maison du Suc Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

For its 4th edition, the theme of the St Julien Molhesabate Forest Day will be: Adapting your forest to climate change.

German :

Ausgabe des Waldtages in St Julien Molhesabate steht unter dem Motto: Anpassung des Waldes an den Klimawandel.

Italiano :

Il tema della 4ª Giornata della foresta di St Julien Molhesabate sarà: Adattare la foresta ai cambiamenti climatici.

Espanol :

El tema del 4º Día Forestal de St Julien Molhesabate será: Adapta tu bosque al cambio climático.

