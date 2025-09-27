Journée de la gratuité Salle Pierre Fouré – Maison pour Tous Chantepie

Journée de la gratuité Salle Pierre Fouré – Maison pour Tous Chantepie samedi 27 septembre 2025.

Journée de la gratuité Salle Pierre Fouré – Maison pour Tous Chantepie Samedi 27 septembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Faisons circuler les objets qui peuvent être utiles aux autres ! Venez dès le matin déposer les objets qui vous encombrent et venez l’après-midi, pour chiner gratuitement !

Faisons circuler les objets qui peuvent être utiles aux autres !

Venez dès le matin déposer les objets qui vous encombrent …

… et venez l’après-midi, pour chiner gratuitement les objets qui vous intéressent !

Dès 9h :

Venez déposer vos objets !

– En bon état de fonctionnement

– Sans contrepartie, seul le plaisir de donner compte.

– Dans les emplacements prévus

Dès 11h :

Venez chiner des objets !

– Seulement les objets qui vous seront utiles

– Pour votre usage uniquement (revente interdite !)

– Dans un esprit de courtoisie, envers les autres, envers les bénévoles …

Ce qui est accepté :

– Petits meubles jusqu’à 50 cm x 50 cm x 1 m environ

– Livres

– Vêtements, chaussures et chaussons en bon état, mis par paire

– Jouets et jeux complets, peu encombrants

– Vaisselle et petite décoration en bon état

– Petits appareils électroménager en état de fonctionner

——

Un vieux vélo traine au fond de votre garage ? L’association Rayons d’actions sera présente pour faire un check ‘sécurité de votre vélo et le proposer ensuite en don lors de la journée de la gratuité afin que votre fidèle monture ai une nouvelle vie!

Si le check ‘sécurité’ n’est pas satisfaisant, les membres de Rayons d’actions pourront tenter de réparer le vélo lors d’un atelier d’auto-réparation qu’ils organisent régulièrement (plus d’info sur [https://www.rayonsdaction.org/page/1198949-chantepie](https://www.rayonsdaction.org/page/1198949-chantepie))

Vous pouvez également ramener du matériel / pièce vélo dont vous n’avez plus l’utilité lors de la journée de la gratuité. (casque / pompe / petit matériel / …)

———-

Faute de place, nous ne prendrons pas les objets (trop) encombrants. Vous pouvez néanmoins nous apporter une photo que nous afficherons sur le lieu à côté de l’accueil.

Il est également possible de proposer des services bénévoles !

L’association n’est pas responsable des défauts constatés après l’acquisition. Les objets non distribués à l’issue de la manifestation seront laissés à disposition de l’association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-27T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-27T18:00:00.000+02:00

1

contact@collectif-lesfolepis.org

Salle Pierre Fouré – Maison pour Tous 86 avenue André Bonnin Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine