Journée de la gratuité Salle Pierre Fouré – Maison pour Tous Chantepie Samedi 25 avril, 09h00 Ille-et-Vilaine

Faisons circuler les objets qui peuvent être utiles aux autres ! Venez dès le matin déposer les objets qui vous encombrent et revenez pour chiner gratuitement les objets qui vous intéressent !

Dès 9h :

Venez déposer vos objets !

– En bon état de fonctionnement

– Sans contrepartie, seul le plaisir de donner compte.

– Dans les emplacements prévus

Dès 11h :

Venez chiner des objets !

– Seulement les objets qui vous seront utiles

– Pour votre usage uniquement (revente interdite !)

– Dans un esprit de courtoisie, envers les autres, envers les bénévoles …

Ce qui est accepté :

– Petits meubles jusqu’à 50 cm x 50 cm x 1 m environ

– Livres

– Vêtements ni troués ni tâchés, chaussures et chaussons en bon état, mis par paire, dans un sac fermé avec la pointure indiqué dessus. Idem pour les sous-vêtements (chaussettes, collants, culottes/slips…).

– Jouets et jeux complets, peu encombrants

– Vaisselle et petite décoration en bon état

– Petits appareils électroménager en état de fonctionner

Si nous jugeons que votre article rentre dans la catégorie « objets de collection / objets atypiques » ou qu’il est à la limite de ce que nous acceptons en terme de taille, nous pourrons vous demander un numéro de téléphone pour venir le chercher à la fin de la journée.

———-

Faute de place, nous ne prendrons pas les objets (trop) encombrants. Vous pouvez néanmoins nous apporter une photo que nous afficherons sur le lieu à côté de l’accueil.

Il est également possible de proposer des services bénévoles ! Un tableau est prévu à cet effet, ainsi que pour faire circuler le nom des associations ou entreprises qui recyclent les objets.

———-

L’association n’est pas responsable des défauts constatés après l’acquisition. Les objets non distribués à l’issue de la manifestation seront laissés à disposition de l’association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T17:00:00.000+02:00

contact@collectif-lesfolepis.org

Salle Pierre Fouré – Maison pour Tous 86 avenue André Bonnin – 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



