Journée de la gratuité Salle Pierre Fouré – Maison pour Tous Chantepie Samedi 25 avril, 09h00 Ille-et-Vilaine
Faisons circuler les objets qui peuvent être utiles aux autres ! Venez dès le matin déposer les objets qui vous encombrent et revenez pour chiner gratuitement les objets qui vous intéressent !
Dès 9h :
Venez déposer vos objets !
– En bon état de fonctionnement
– Sans contrepartie, seul le plaisir de donner compte.
– Dans les emplacements prévus
Dès 11h :
Venez chiner des objets !
– Seulement les objets qui vous seront utiles
– Pour votre usage uniquement (revente interdite !)
– Dans un esprit de courtoisie, envers les autres, envers les bénévoles …
Ce qui est accepté :
– Petits meubles jusqu’à 50 cm x 50 cm x 1 m environ
– Livres
– Vêtements ni troués ni tâchés, chaussures et chaussons en bon état, mis par paire, dans un sac fermé avec la pointure indiqué dessus. Idem pour les sous-vêtements (chaussettes, collants, culottes/slips…).
– Jouets et jeux complets, peu encombrants
– Vaisselle et petite décoration en bon état
– Petits appareils électroménager en état de fonctionner
Si nous jugeons que votre article rentre dans la catégorie « objets de collection / objets atypiques » ou qu’il est à la limite de ce que nous acceptons en terme de taille, nous pourrons vous demander un numéro de téléphone pour venir le chercher à la fin de la journée.
———-
Faute de place, nous ne prendrons pas les objets (trop) encombrants. Vous pouvez néanmoins nous apporter une photo que nous afficherons sur le lieu à côté de l’accueil.
Il est également possible de proposer des services bénévoles ! Un tableau est prévu à cet effet, ainsi que pour faire circuler le nom des associations ou entreprises qui recyclent les objets.
———-
L’association n’est pas responsable des défauts constatés après l’acquisition. Les objets non distribués à l’issue de la manifestation seront laissés à disposition de l’association.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-25T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-25T17:00:00.000+02:00
contact@collectif-lesfolepis.org
Salle Pierre Fouré – Maison pour Tous 86 avenue André Bonnin – 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine