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Journée de la grimpe Le Grand-Serre

Journée de la grimpe Le Grand-Serre samedi 25 avril 2026.

Adresse : Gymnase

Ville : 26530 Le Grand-Serre

Département : Drôme

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 10 participants

Le Grand-Serre

Journée de la grimpe

Gymnase Le Grand-Serre Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

participants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Journée festive ouverte à tous et qui permet la découverte de l’escalade.
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Gymnase Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 45 89 04  lgsab26@gmail.com

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English :

A festive day open to all, offering the chance to discover climbing.

L’événement Journée de la grimpe Le Grand-Serre a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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