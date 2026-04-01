Le Grand-Serre

Journée de la grimpe

Gymnase Le Grand-Serre Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

participants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Journée festive ouverte à tous et qui permet la découverte de l’escalade.

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Gymnase Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 45 89 04 lgsab26@gmail.com

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English :

A festive day open to all, offering the chance to discover climbing.

L’événement Journée de la grimpe Le Grand-Serre a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche