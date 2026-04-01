Journée de la grimpe Le Grand-Serre
Journée de la grimpe Le Grand-Serre samedi 25 avril 2026.
Le Grand-Serre
Journée de la grimpe
Gymnase Le Grand-Serre Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
participants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Journée festive ouverte à tous et qui permet la découverte de l’escalade.
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Gymnase Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 45 89 04 lgsab26@gmail.com
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English :
A festive day open to all, offering the chance to discover climbing.
L’événement Journée de la grimpe Le Grand-Serre a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche