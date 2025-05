Journée de la guitare 3 concerts – Darnétal, 11 mai 2025 07:00, Darnétal.

Seine-Maritime

Journée de la guitare 3 concerts 4 Impasse des Marais de Carville Darnétal Seine-Maritime

Début : 2025-05-11

fin : 2025-05-11

2025-05-11

15h Trio Flûte, violoncelle, guitare, Œuvres de Schubert, Girard,

Dautin, flûtre Jean-Luc Bourré, violoncelle, Alain Rizoul, guitare

1 6h30 Chansons réalistes « Les femmes en noir » Anne-Cécile Laurent, chant, Julien Payan, guitare

18h Concertos pour guitare(version avec piano), Œuvres de Tedesco, Ohana … Alain Rizoul, guitare, Maria-Carmen Barboro, piano

Nom du lieu Théâtre de l’écho du Robec

4 Impasse des Marais de Carville

Darnétal 76160 Seine-Maritime Normandie

English : Journée de la guitare 3 concerts

3pm: Trio Flute, cello, guitar, works by Schubert, Girard,

Dautin, flute Jean-Luc Bourré, cello, Alain Rizoul, guitar

1 6:30 pm: Chansons réalistes « Les femmes en noir » Anne-Cécile Laurent, vocals, Julien Payan, guitar

6 p.m.: Concertos for guitar (piano version), works by Tedesco, Ohana ? Alain Rizoul, guitar, Maria-Carmen Barboro, piano

Name of venue: Théâtre de l’écho du Robec

German :

15 Uhr: Trio Flöte, Violoncello, Gitarre, Werke von Schubert, Girard,

Dautin, Flöte Jean-Luc Bourré, Cello, Alain Rizoul, Gitarre

1 6.30 Uhr: Realistische Chansons « Les femmes en noir » Anne-Cécile Laurent, Gesang, Julien Payan, Gitarre

18 Uhr: Gitarrenkonzerte(Version mit Klavier), Werke von Tedesco, Ohana? Alain Rizoul, Gitarre, Maria-Carmen Barboro, Klavier

Name des Veranstaltungsorts: Théâtre de l’écho du Robec

Italiano :

ore 15.00: Trio flauto, violoncello, chitarra, opere di Schubert, Girard,

Dautin, flauto Jean-Luc Bourré, violoncello, Alain Rizoul, chitarra

ore 18.30: Chansons réalistes « Les femmes en noir » Anne-Cécile Laurent, voce, Julien Payan, chitarra

ore 18.00: Concerti per chitarra (versione con pianoforte), opere di Tedesco, Ohana? Alain Rizoul, chitarra, Maria-Carmen Barboro, pianoforte

Nome del luogo: Théâtre de l’écho du Robec

Espanol :

15:00 h: Trío Flauta, violonchelo, guitarra, obras de Schubert, Girard,

Dautin, flauta Jean-Luc Bourré, violonchelo, Alain Rizoul, guitarra

18.30 h: Canciones realistas « Les femmes en noir » Anne-Cécile Laurent, voz, Julien Payan, guitarra

18:00 h: Conciertos para guitarra (versión con piano), obras de Tedesco, Ohana? Alain Rizoul, guitarra, Maria-Carmen Barboro, piano

Nombre del lugar: Théâtre de l’écho du Robec

L’événement Journée de la guitare 3 concerts Darnétal a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de tourisme Rouen tourisme