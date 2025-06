Journée de la Jeunesse Grenade-sur-l’Adour 5 juillet 2025 14:00

Landes

Gratuit

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-07-05 21:00:00

2025-07-05

La journée de la jeunesse revient pour une nouvelle édition !

Samedi 5 juillet, de 14h à 21h, le conseil communautaire des jeunes du Pays Grenadois vous propose de venir partager une journée conviviale à travers tout un panel d’activités et d ‘ateliers.

Au programme de nombreuses animations sportives (skate, hip-hop, baby-foot humain…), des ateliers de prévention, des concerts ainsi que la présence d’une buvette et d’un food-truck sur place pour vous restaurer.

L’esplanade de la Maison des Jeunes du Pays Grenadois accueillera ce rendez-vous familial gratuit et ouvert à tous.

Entrée libre. Plus d’infos au 06 14 13 32 08 ou au 05 58 03 79 02. .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 79 02

