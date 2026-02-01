Journée de la Langue Maternelle Sarreguemines

Journée de la Langue Maternelle

7 avenue de la Gare Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-02-20 23:00:00

2026-02-20

La Ville de Sarreguemines sous les couleurs de Mir redde Platt souhaite cette année encore fêter comme il se doit la Journée internationale de la Langue Maternelle , en partenariat avec l’Office de Tourisme et la radio sarroise SR3.

Venez vivre une soirée de partage de mots avec une scène d’artistes du Platt (chanteur, poète, slameur…) aux côtés d’un public franco-allemand, en présence de la radio sarroise SR3 qui captera la soirée et rediffusera l’événement.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles).Tout public

7 avenue de la Gare Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

English :

The town of Sarreguemines, under the banner of Mir redde Platt, is once again celebrating International Mother Language Day, in partnership with the Tourist Office and Saarland radio station SR3.

Come and experience an evening of sharing words with a stage of Platt artists (singer, poet, slammer…) alongside a Franco-German audience, in the presence of Saarland radio station SR3, which will record the evening and rebroadcast the event.

Reservations required at the Tourist Office (subject to availability).

