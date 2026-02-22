Journée de la Littérature Jeunesse Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx

Journée de la Littérature Jeunesse

Médiathèque l'Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx

La Médiathèque l’Anima vous donne rendez-vous pour la Journée de la Littérature Jeunesse.

À 11h, un conte sur le thème des animaux de la forêt sera lu pour une durée de 30 min. À partir de 4 ans. Gratuit.

À 16h, Lecture, dédicace & atelier avec l’autrice du livre offert aux CP, Florence Delcloy.

Florence Delcloy habite à Saubion dans les Landes. Sa volonté est de divertir les enfants en leur donnant le goût de la lecture et d’accroître leur connaissance de l’environnement qui les entoure. Ses livres sont rythmés par l’humour, la bienveillance et la persévérance, valeurs essentielles à ses yeux.

Durée 1h. À partir de 6 ans. Gratuit.

Places limitées sur inscription dès le 24 février auprès de la médiathèque.

05 59 56 18 96 .

