Journée de la Maintenance Saintes-Maries-de-la-Mer

Journée de la Maintenance et finale des Courses de Taù.

Programme



8h00 Rendez-vous des cavaliers au bouvau d’Aubanel.

9h30 Défilé des cavaliers du bouvau jusqu’à la plage Est.

10h00 Concours de ferrades avec les manades Bihau, Aubanel, Rousty, Devaux, Briaux, Raynaud, Baumelles, Vinuesa, la Confrérie des Gardians, l’association des Gardians Professionnels et la Nacioun Gardiano à plage Est.

11h30 Défilé de la plage Est jusqu’au arènes.

12h00 Abrivado manade Agnel, parcours rond-point Pastre jusqu’à la Capitainerie.

12h30 Remise des prix du concours de Ferrade aux arènes.

15h00 Finale des courses de Tau suivie de la Bandido. Remise des prix de la finale en piste. .

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56

English :

Maintenance Day and the final of the Taù races.

German :

Tag der Instandhaltung und Finale der Taù-Rennen.

Italiano :

Giornata di manutenzione e la finale delle gare di Taù.

Espanol :

Día de mantenimiento y la final de las carreras de Taù.

