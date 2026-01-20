Journée de la marmotte YOURTE Baliros
Journée de la marmotte YOURTE Baliros samedi 31 janvier 2026.
Journée de la marmotte
YOURTE Chemin de la Cassourade Baliros Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Une après-midi à la canadienne consacrée au pistage animalier et l’observation des premiers signes du printemps. Mais aussi, chasse au trésor, observation de la flore, conte et goûter canadiens ! .
YOURTE Chemin de la Cassourade Baliros 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 11 75 88 loupai@etik.com
English : Journée de la marmotte
