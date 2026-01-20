Journée de la marmotte YOURTE Baliros

Journée de la marmotte

YOURTE Chemin de la Cassourade Baliros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Une après-midi à la canadienne consacrée au pistage animalier et l’observation des premiers signes du printemps. Mais aussi, chasse au trésor, observation de la flore, conte et goûter canadiens ! .

YOURTE Chemin de la Cassourade Baliros 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 11 75 88 loupai@etik.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée de la marmotte

L’événement Journée de la marmotte Baliros a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay