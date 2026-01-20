Journée de la marmotte YOURTE Baliros

Journée de la marmotte YOURTE Baliros samedi 31 janvier 2026.

Une après-midi à la canadienne consacrée au pistage animalier et l’observation des premiers signes du printemps. Mais aussi, chasse au trésor, observation de la flore, conte et goûter canadiens !   .

YOURTE Chemin de la Cassourade Baliros 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 11 75 88  loupai@etik.com

