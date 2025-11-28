Journée de la Méditerranée | Concert Chants traditionnels siciliens Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

Journée de la Méditerranée | Concert Chants traditionnels siciliens

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Caluna trouve ses inspirations dans le répertoire traditionnel Sicilien, mais pas

seulement. Autour des chants populaires, des chansons de vendetta, des berceuses, se trouvent aussi

les histoires de soldats italiens forcés de partir au front, de brigands calabrais célèbres, de sérénades

des Pouilles. Julie Mathevet vient du lyrique, et sa voix riche et grave rappelle la noirceur chaude du

fado. En soutien à sa guitare folk, vient la contrebasse aux sonorités jazz de Guillaume Vallot. Camille

Raibaud à la mandoline, puise l’inspiration de ses mélismes dans son jeu de violoniste traditionnel

occitan. Julien Estèves au bouzouki, nourri de blues et de rythmes africains, ajoute une densité au

groupe, alternant entre rythmique et chorus. .

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56

English : Journée de la Méditerranée | Concert Chants traditionnels siciliens

German : Journée de la Méditerranée | Concert Chants traditionnels siciliens

Italiano :

Espanol : Journée de la Méditerranée | Concert Chants traditionnels siciliens

L’événement Journée de la Méditerranée | Concert Chants traditionnels siciliens Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2025-11-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides