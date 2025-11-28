Journée de la Méditerranée | Concert Chants traditionnels siciliens Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais
Journée de la Méditerranée | Concert Chants traditionnels siciliens
Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne
2025-11-28
Caluna trouve ses inspirations dans le répertoire traditionnel Sicilien, mais pas
seulement. Autour des chants populaires, des chansons de vendetta, des berceuses, se trouvent aussi
les histoires de soldats italiens forcés de partir au front, de brigands calabrais célèbres, de sérénades
des Pouilles. Julie Mathevet vient du lyrique, et sa voix riche et grave rappelle la noirceur chaude du
fado. En soutien à sa guitare folk, vient la contrebasse aux sonorités jazz de Guillaume Vallot. Camille
Raibaud à la mandoline, puise l’inspiration de ses mélismes dans son jeu de violoniste traditionnel
occitan. Julien Estèves au bouzouki, nourri de blues et de rythmes africains, ajoute une densité au
groupe, alternant entre rythmique et chorus. .
