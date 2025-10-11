Journée de la mode responsable Le Lieu Utile Angoulême

Journée de la mode responsable Le Lieu Utile Angoulême samedi 11 octobre 2025.

Journée de la mode responsable

Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 21:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Un évènement gratuit et ouvert à toutes et tous pour découvrir des solutions vers une mode plus responsable.



Évènement organisé dans le cadre de la quinzaine de la mode responsable de la Région Nouvelle Aquitaine.

.

Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 33 69 hello@lelieuutile-angouleme.fr

English :

A free event open to all to discover solutions for a more responsible fashion.



Event organized as part of the New Aquitaine Region’s Responsible Fashion Fortnight.

German :

Eine kostenlose Veranstaltung, die für alle offen ist, um Lösungen für eine verantwortungsvollere Mode zu entdecken.



Veranstaltung im Rahmen der zwei Wochen für verantwortungsbewusste Mode der Region Nouvelle Aquitaine.

Italiano :

Un evento gratuito, aperto a tutti, per scoprire soluzioni per una moda più responsabile.



Organizzato nell’ambito della quindicina della moda responsabile della Nuova Regione Aquitania.

Espanol :

Un acto gratuito, abierto a todos, para descubrir soluciones para una moda más responsable.



Organizado en el marco de la quincena de la moda responsable de la región de Nueva Aquitania.

L’événement Journée de la mode responsable Angoulême a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême