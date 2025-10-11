Journée de la Mode Responsable Bien Public Bordeaux

Journée de la Mode Responsable Samedi 11 octobre, 11h00 Bien Public Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-11T11:00 – 2025-10-11T23:00

Fin : 2025-10-11T11:00 – 2025-10-11T23:00

Le Samedi 11 octobre à Bien Public, 68 Quai Deschamps, 33100 Bordeaux – Entrée libre

Rejoignez-nous pour une journée festive, créative et engagée pour toute la famille 100% dédiée à la mode responsable !

En continue toute la journée :

Marché éthique & créatif : Friperies, créateurs et marques écoresponsables pour petits et grands.

Expo & inspirations : Découvrez l’exposition de l’ADEME sur la fast fashion et des solutions concrètes pour consommer autrement.

Stand réparation : Apportez vos vêtements et donnez leur une seconde vie en apprenant à les repriser et en les faisant réparer par nos bénévoles – Gratuit, sans réservation

Diagnostic cuir : Venez faire diagnostique de vos pièces en cuir – Sans réservation

Des ateliers :

11-13h : Fabriquez vos chouchous à partir de tissus upcyclés – Sans réservation

11h-13 et 15h-17h : Floquez vos vêtements à la peinture textile (accessible dès 3 ans). – Sans réservation

14h-17h : Atelier enfants (dès 8 ans) : transformez de vieux vêtements en guirlandes de fanions – Gratuit , sans et avec réservation – Réserver mon billet

14h-16h : Atelier tawashis : confectionnez des éponges japonaises à partir de textiles usagés – Sans réservation

15h-18h : Créez vos accessoires du quotidien (lingettes réutilisables, sacs à vrac, charlottes alimentaires) avec des tissus recyclés. 5€ sur réservation – Réserver mon billet

Pour finir en beauté :

19h : Un moment d’humour garanti pour clôturer la journée en beauté avec un stand-up de Manu Bibard par Greenwashing Comedy Club. Gratuit, participation au chapeau, réservation conseillée – Réserver mon billet

20h : On termine la journée en musique avec des artistes locaux.

Venez nombreux !

Bien Public 68 quai deschamps, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

