Journée de la Moselle Domaine départemental de Lindre Lindre-Basse

Lindre-Basse

Journée de la Moselle

Domaine départemental de Lindre 67 rue Principale Lindre-Basse Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-14 16:00:00

Date(s) :

2026-05-14

A cette occasion, le Domaine de Lindre vous ouvre les portes du Pavillon des expositions pour découvrir l’exposition immersive la vie au coeur des étangs. Cette visite vous permettra de mieux appréhender l’univers fascinant des étangs et de leur biodiversité.

Durant cette journée vous pourrez également partir à la découverte de l’ornithologie ainsi que de la reproduction de carpe en écloserie (sous toute réserve en fonction de l’état de maturation des géniteurs).Tout public

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Domaine départemental de Lindre 67 rue Principale Lindre-Basse 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 80 lindre@moselle.fr

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English :

To mark the occasion, Domaine de Lindre is opening the doors of the Exhibition Pavilion to the immersive exhibition Life in the heart of ponds . This visit will give you a better understanding of the fascinating world of ponds and their biodiversity.

During the day, you can also discover ornithology and carp reproduction in a hatchery (subject to the state of maturation of the broodstock).

L’événement Journée de la Moselle Lindre-Basse a été mis à jour le 2026-04-25 par OT DU PAYS SAULNOIS