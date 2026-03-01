Journée de la musique ancienne Eglise protestante Morlaix

Journée de la musique ancienne

Eglise protestante 32 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 19:30:00

fin : 2026-03-24 21:00:00

Date(s) :

2026-03-24

Dans le cadre de la Journée de la musique ancienne, des élèves du Patio, école d’enseignement artistique du Pays de Morlaix, se produisent à l’église protestante de Morlaix.

Au programme musique ancienne et baroque interprétée par l’Ensemble de musique ancienne, le choeur du Patio ainsi que des élèves de flûte traversière, clavecin et violon.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Eglise protestante 32 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 26 95

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English : Journée de la musique ancienne

L’événement Journée de la musique ancienne Morlaix a été mis à jour le 2026-03-12 par OT BAIE DE MORLAIX