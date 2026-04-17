Journée de la Nature 2026 Torcy-le-Grand

Torcy-le-Grand

Journée de la Nature 2026

Parc des ruines du Château Torcy-le-Grand Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La Communauté de Communes Terroir de Caux, territoire engagé pour la nature, vous propose une journée d’animations autour de son patrimoine naturel et des initiatives en faveur de l’environnement !

Nous vous donnons rendez-vous au Parc des ruines du château de Torcy-le-Grand, pour une journée d’animations autour de la nature et de la biodiversité

De 10h 13h Rallye Nature

Venez découvrir les animaux, les plantes et les différents milieux naturels à travers des énigmes et des jeux adaptés à tous les âges puisque 3 parcours différents sont proposé un pour les maternelles, un pour les primaires, un pour le adolescents et les adultes. Les maternelles et les primaires doivent être accompagnés d’un adulte, pour les adolescents ils doivent être sous la surveillance d’un adulte.

– Matériel à prévoir stylo + tenue adaptée aux conditions météorologiques

A l’issue du rallye nature, un déjeuner local et zéro déchet vous est proposé sur réservation.

De 10h 12h Animation composteur et découverte des petites bêtes du compost

Venez construire votre composteur et en apprendre davantage sur son fonctionnement, observer les petites bêtes qui l’habite et le font fonctionner.

– Matériel à prévoir une visseuse + tenue adaptée aux conditions météorologiques

De 10h 12h Parcours sensoriels

Découverte de la nature par un parcours sensoriel pour les enfants de 0 à 3 ans.

De 12h 14h Repas local et zéro déchet, stand des partenaires, exposition sur les Espèces Exotiques Envahissantes

Venez partager un moment convivial autour d’un repas local et zéro déchet, respectueux de la nature et de l’environnement. Une sensibilisation au gaspillage alimentaire se fera par la pesée des aliments non consommés objectif 0 gaspillage et 0 déchets

– Repas composé d’une entrée, d’un plat, d’un dessert et d’une boisson au prix de 15 € par personne.

La réservation du déjeuner est possible pour toutes les personnes qui participent au rallye nature dans la limite des places disponibles.

De 14h 17h Initiation à la vannerie à travers la création de mangeoires à oiseaux

Venez apprendre à tresser des tiges végétales, les assembler et créer une mangeoire à oiseaux

– Atelier proposé au prix de 15 € par personne

De 14h 16h Atelier construction de nichoirs à oiseaux

Venez en apprendre davantage sur les oiseaux et construire un nichoir pour leur fournir un abri où élever leurs petits

– Matériel à prévoir visseuse + tenue adaptée aux conditions météorologiques

De 14h 16h Parcours sensoriels

Découverte de la nature par un parcours sensoriel pour les enfants de 0 à 3 ans.

De 14h 17h Rallye Nature

Venez découvrir les animaux, les plantes et les différents milieux naturels à travers des énigmes et des jeux adaptés à tous les âges puisque 3 parcours différents sont proposé un pour les maternelles, un pour les primaires, un pour le adolescents et les adultes. Les maternelles et les primaires doivent être accompagnés d’un adulte, pour les adolescents ils doivent être sous la surveillance d’un adulte.

– Matériel à prévoir stylo + tenue adaptée aux conditions météorologiques

Sur réservation, nombre de place limité. .

Parc des ruines du Château Torcy-le-Grand 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 13 26

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English : Journée de la Nature 2026

L’événement Journée de la Nature 2026 Torcy-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Terroir de Caux