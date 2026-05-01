Journée de la nature Dans le cloître Lahonce

Lahonce

Journée de la nature

Dans le cloître Abbaye de Lahonce Lahonce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 13:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Au programme de cette journée, marché de producteurs locaux, mini ferme vivante, bourse aux plantes, animation autour du compost et de la biodiversité. Vous pourrez par ailleurs voir une exposition d’aquarelles, Les Carrioles Vertes proposeront des ateliers et des jeux. Avec la participation de l’école et du CEN (Conservatoire d’Espaces Naturels).

Une bourse aux plantes vous permettra de troquer plants, boutures, graines, pots, outils, livres…, et des ateliers de décoration florale et créatifs seront animés par l’association TRUKATU. .

Dans le cloître Abbaye de Lahonce Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 55 10 contact@lahonce.fr

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English : Journée de la nature

L’événement Journée de la nature Lahonce a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque