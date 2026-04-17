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Journée de la nature Domaine de Burgaous Saint-Jammes

Journée de la nature Domaine de Burgaous Saint-Jammes

Journée de la nature Domaine de Burgaous Saint-Jammes samedi 16 mai 2026.

Lieu : Domaine de Burgaous

Adresse : 43 route Doumenjou

Ville : 64160 Saint-Jammes

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Jammes

Journée de la nature

Domaine de Burgaous 43 route Doumenjou Saint-Jammes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Atelier Vannerie (Didier Cadiran), atelier Montage de Nichoirs (ARIMOC), parcours Sensoriel & Rempotage (Morla’Pom), observation d’Oiseaux (LPO), exposition recyclage, compost (Siectom), ruche pédagogique (Casimir Santolaria), collectionneur de papillons (Dominique Coquelet), déambulation en calèche (Le temps de vivre en attelage), animation musicale (groupe Chanter).
Marché et restauration vannerie, nichoirs, poteries, pots en terre cuite, miel, jus de fruits, confitures, plantes aromatiques.   .

Domaine de Burgaous 43 route Doumenjou Saint-Jammes 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   accueil@arimoc.fr

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English : Journée de la nature

L’événement Journée de la nature Saint-Jammes a été mis à jour le 2026-04-17 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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