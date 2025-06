Journée de la nature Valençay 29 juin 2025 10:00

Indre

Journée de la nature 9 Rue de Blois Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-29 10:00:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Première journée Nature dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité.

Animations sur réservation / Exposition / Stands d’initiatives locales / Concert.

10h Ouverture des animations et expositions rythmeront la journée avec notamment :

– L’ambroisie, une plante nuisible à la santé

– J’accueille la biodiversité chez moi

10h à 12h Animation nature (réservation conseillée) :

– Découverte nature avec Antoine Amat

– Les oiseaux des prairies du Nahon avec Quentin Giraud

Restauration sur place.

14h Animations nature (réservation conseillée) :

– Jeu Korridor animé par Antoine Amat

– Insectes & compagnie des prairies du Nahon avec Thibault Ligout

– 15h30 à 17h Concert L’arbre bleu par la compagnie Ô Bec .

9 Rue de Blois

Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 86 40 16 45 environnement.ccev@gmail.com

English :

First Nature Day as part of the Atlas of Biodiversity.

Activities on reservation / Exhibition / Stands for local initiatives / Concert.

German :

Erster Naturtag im Rahmen des Atlas der Biodiversität.

Animationen auf Vorbestellung / Ausstellung / Stände lokaler Initiativen / Konzert.

Italiano :

Prima Giornata della Natura nell’ambito dell’Atlante della Biodiversità.

Attività su prenotazione / Mostra / Stand di iniziative locali / Concerto.

Espanol :

Primer Día de la Naturaleza en el marco del Atlas de la Biodiversidad.

Actividades sobre reserva / Exposición / Stands de iniciativas locales / Concierto.

