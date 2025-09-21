JOURNEE DE LA PAIX SCENE OUVERTE ET BRUNCH Saint-Étienne-de-Gourgas

833 Route Royale Saint-Étienne-de-Gourgas Hérault

Poésie, musique, danse, chant, contes sur l’amour… et la beauté qui entoure.

Dès 10h30 début de la scène ouverte

12h-13h30 Pause repas. Brunch possible sur réservation par SMS au 06.41.80.18.32

Et après ? Pour ceux qui en ont envie, vous pouvez prolonger la scène ouverte, comme spectateurs ou comme acteurs ! .

833 Route Royale Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie +33 6 41 80 18 32

