JOURNEE DE LA PAIX SCENE OUVERTE ET BRUNCH Saint-Étienne-de-Gourgas
JOURNEE DE LA PAIX SCENE OUVERTE ET BRUNCH Saint-Étienne-de-Gourgas dimanche 21 septembre 2025.
JOURNEE DE LA PAIX SCENE OUVERTE ET BRUNCH
833 Route Royale Saint-Étienne-de-Gourgas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Poésie, musique, danse, chant, contes sur l’amour… et la beauté qui entoure.
Dès 10h30 début de la scène ouverte
12h-13h30 Pause repas. Brunch possible sur réservation par SMS au 06.41.80.18.32
Et après ? Pour ceux qui en ont envie, vous pouvez prolonger la scène ouverte, comme spectateurs ou comme acteurs ! .
833 Route Royale Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie +33 6 41 80 18 32
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement JOURNEE DE LA PAIX SCENE OUVERTE ET BRUNCH Saint-Étienne-de-Gourgas a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC