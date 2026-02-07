Journée de la parentalité Centre de Loisirs Bout des Landes Bruyères ACCOORD Nantes
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 09:30 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Par la Ville de Nantes, le Centre socioculturel du Bout des Landes, la Bibliothèque Municipale, la CAF et les associationsVenez participer à des ateliers, tables rondes, spectacles autour de la parentalité du bien-être, de la prévention de la santé, de l’éducation numérique et des loisirs.
Centre de Loisirs Bout des Landes Bruyères ACCOORD Nantes Nord Nantes 44300
02 40 76 15 52 https://www.accoord.fr/nc_centre/csc-bout-des-landes/ bout-des-landes@accoord.fr
