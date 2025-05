Journée de la petite enfance – Brienne-le-Château, 24 mai 2025 14:30, Brienne-le-Château.

Début : 2025-05-24 14:30:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

Un après-midi d’échanges, de découvertes et de spectacle !

À l’occasion des 30 ans de la crèche et du Relais Petite Enfance, venez participer à une journée conviviale autour de la parentalité et de la petite enfance.

De 14h à 16h30

Forum de professionnels

Rencontrez et échangez avec des spécialistes autour de nombreux thèmes liés à la petite enfance

-Modes de garde

-Allaitement

-Sommeil et alimentation

-Naturopathie

-Bébé signes

-Atypismes et accompagnement

À 16h30

Spectacle « Une fois parent » par la Compagnie Les Aveugles et les Éléphants. .

36 rue du 8 mai 1945

Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 91 91

