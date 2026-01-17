Journée de la Petite Enfance !, Multi-accueil « La Ribambelle », Dieuze

Journée de la Petite Enfance ! Samedi 21 mars, 09h00 Multi-accueil « La Ribambelle » Moselle

Entrée libre

Que vous soyez parents fréquentant le multi-accueil, que vos enfants soient accueillis par un assistant maternel ou restent à la maison avec vous, les portes du multi-accueil vous sont ouvertes !

Plusieurs ateliers sur le thème « Des équilibres » dans la petite enfance vous seront proposés.

Une matinée, d’échanges, de partages et de moments à partager entre parents et enfants.

Multi-accueil « La Ribambelle » 2B rue Bergeronnettes – Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est rpe@cc-saulnois.fr 0626740371

Dans le cadre de la Semaine Nationale Petite Enfance, le Multi-accueil à Dieuze « La Ribambelle » vous accueille pour une matinée sur le thème « Des équilibres dans la petite enfance ».